Закир Нуриев: В Азербайджане нет фундаментальных причин для девальвации

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"На сегодняшний день никаких изменений в курсе национальной валюты Азербайджана нет. Банки продолжают работать в обычном режиме и выдают клиентам инвалюту в соответствии с их потребностями".

Об этом заявил Report президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, комментируя слухи об очередной девальвации в стране.

"Центральный банк Азербайджана как поставщик валюты, полностью удовлетворяет требование любого банка. Сегодня нет фундаментальных причин для девальвации. Экономическая ситуация в странах различается, и каждая страна принимает решение в соответствии с этим. Банкам поручено осуществить все необходимые меры для удовлетворения требований каждого клиента в рамках законодательства. Эта задача стоит перед банками, и они стараются ее выполнить. В свою очередь, просим клиентов не создавать ажиотаж, и позволить банкам выполнять свои функции в обычном режиме. Банки обязаны полностью выполнять свои функции, оказать услуги клиентам в рамках существующих правил", - сказал глава АБА.