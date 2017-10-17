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    Закир Нуриев: Кредитная активность в Азербайджане повысится

    Снижение процентных доходов коммерческих банков связано с ослаблением процесса кредитования
    © Report

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Процентные доходы коммерческих банков Азербайджана снижаются по мере ослабления процесса кредитования.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

    По его словам, по мере падения доходности привлекаемых банками средств, в том числе вкладов, параллельно сокращаются процентные доходы и процентные расходы: "Считаю, что к концу этого и началу следующего года кредитная активность в Азербайджане вновь повысится и этот пробел будет восполнен".

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