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БФБ: В Азербайджане есть потенциал для увеличения рынка корпоративных облигаций в 4 раза

БФБ: В Азербайджане есть потенциал для увеличения рынка корпоративных облигаций в 4 раза В Азербайджане будут поощрять финансирование реального сектора через рынки капитала.
Финансы
9 мая 2024 г. 13:50
БФБ: В Азербайджане есть потенциал для увеличения рынка корпоративных облигаций в 4 раза

В Азербайджане будут поощрять финансирование реального сектора через рынки капитала.

Как сообщает Report, это отражено в ”Стратегическом плане развития на 2024-2026 годы“ ЗАО ”Бакинская фондовая биржа“ (БФБ).

Согласно документу, в настоящее время прогнозируемый потенциал роста объема корпоративных облигаций составляет 1,5 млрд манатов. Это в 4 раза больше, чем в 2023 году.

Сообщается, что на многих развитых и развивающихся рынках частные предприятия регулярно используют местные рынки капитала для финансирования, что значительно увеличивает объем рынка корпоративного долга.

Отметим, что в 2023 году стоимость сделок по корпоративным облигациям на Бакинской фондовой бирже составила 374,4 млн манатов. Из них 63,7% или 238,6 млн манатов сформировано на первичном, 36,3% или 135,8 млн манатов - на вторичном рынке.

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Версия на азербайджанском языке BFB: Azərbaycanda korporativ istiqrazlar bazarının 4 dəfə artırılması üçün potensial var

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