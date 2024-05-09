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В Азербайджане будет создана база данных институциональных инвесторов

В Азербайджане будет создана база данных институциональных инвесторов Прогнозируемый потенциал институциональных инвесторов на рынке капитала в Азербайджане составляет 2,5 млрд манатов.
Финансы
9 мая 2024 г. 13:38
В Азербайджане будет создана база данных институциональных инвесторов

Прогнозируемый потенциал институциональных инвесторов на рынке капитала в Азербайджане составляет 2,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, это отражено в "Стратегическом плане развития на 2024-2026 годы" ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Согласно документу, будет повышена осведомленность базы институциональных инвесторов о рынках капитала и инвестиционных продуктах, в результате чего масштабные инвестиции на рынках капитала увеличатся.

Для этого будет создана база данных всех институциональных инвесторов, включая банки, страховые компании, компании по управлению активами, пенсионные фонды и крупные бизнес-организации.

В мировой практике большая часть инвестиций на рынке облигаций вкладывается институциональными инвесторами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda institusional investorların məlumat bazası yaradılacaq

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