В Азербайджане будет создана база данных институциональных инвесторов

Прогнозируемый потенциал институциональных инвесторов на рынке капитала в Азербайджане составляет 2,5 млрд манатов.

Прогнозируемый потенциал институциональных инвесторов на рынке капитала в Азербайджане составляет 2,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, это отражено в "Стратегическом плане развития на 2024-2026 годы" ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Согласно документу, будет повышена осведомленность базы институциональных инвесторов о рынках капитала и инвестиционных продуктах, в результате чего масштабные инвестиции на рынках капитала увеличатся.

Для этого будет создана база данных всех институциональных инвесторов, включая банки, страховые компании, компании по управлению активами, пенсионные фонды и крупные бизнес-организации.

В мировой практике большая часть инвестиций на рынке облигаций вкладывается институциональными инвесторами.