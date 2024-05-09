О нас

В Азербайджане оценен потенциал роста облигаций госпредприятий 

В Азербайджане оценен потенциал роста облигаций госпредприятий  В Азербайджане планируется расширить выпуск облигаций государственных предприятий (ГП).
Финансы
9 мая 2024 г. 12:41
В Азербайджане оценен потенциал роста облигаций госпредприятий 

В Азербайджане планируется расширить выпуск облигаций государственных предприятий (ГП).

Как сообщает Report, это отражено в "Стратегическом плане развития на 2024-2026 годы" Бакинской фондовой биржи.

Согласно документу, прогнозируемый потенциал роста облигаций госпредприятий составляет 1,3 млрд манатов.

С этой целью будут определены ГП, заинтересованные в выпуске облигаций, проведены презентации о преимуществах эмиссии облигаций, ее процедуре и требованиях.

В настоящее время в число ГП, облигации которых находятся в обращении на рынке капитала, входят Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (2 эмиссии облигаций по 100 млн долларов США каждая), ЗАО AzerGold (первый транш на сумму 10 млн долларов США) и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) (100 млн долларов США).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin istiqrazlarının artım potensialı qiymətləndirilib

Экслюзивные новости

Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi