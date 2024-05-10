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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 мая 2024 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,8316 маната, курс рубля снизился на 0,5% и составил 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8316

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1231

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3307

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0919

100 Вон Республики Корея

0,1242

1 Чешская крона

0,0735

100 Чилийских песо

0,1837

1 Китайский юань

0,2353

1 Датская крона

0,2455

1 Грузинский лари

0,6355

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1276

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1565

1 Швейцарский франк

1,8750

1 Израильский шекель

0,4562

1 Канадский доллар

1,2421

1 Кувейтский динар

5,5275

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3587

1 Мексиканское песо

0,1011

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0359

1 Норвежская крона

0,1566

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4270

1 Сингапурский доллар

1,2558

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2415

1 Турецкая лира

0,0527

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,0920

1 Новозеландский доллар

1,0238

Золото (1 унция)

4001,9955

Серебро (1 унция)

48,2775

Платина (1 унция)

1675,7325

Палладиум (1 унция)

1656,3440
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.05.2024)

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