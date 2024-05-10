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Закир Нуриев: Совместная деятельность тюркских банковских сообществ укрепит экономические связи

Закир Нуриев: Совместная деятельность тюркских банковских сообществ укрепит экономические связи Совместная деятельность тюркских банковских сообществ позволит еще больше укрепить экономические связи между странами.
Финансы
10 мая 2024 г. 10:48
Закир Нуриев: Совместная деятельность тюркских банковских сообществ укрепит экономические связи

Совместная деятельность тюркских банковских сообществ позволит еще больше укрепить экономические связи между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Ассоциации банков Азербайджана, вице-президент Совета банковских ассоциаций тюркоязычных государств Закир Нуриев на IV заседании Совета в Ташкенте.

По его словам, проведение очередного мероприятия, на котором собираются банковские ассоциации тюркского мира, свидетельствует о большом значении, которое придается этому союзу.

"Банки и финансовый сектор в целом являются локомотивом экономики, и их объединение оказывает серьезную поддержку в достижении значительного прогресса в экономике. Совет банковских ассоциаций тюркоязычных государств, включая Ассоциацию банков Азербайджана, будет постоянно поддерживать это сотрудничество", - сказал Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Nuriyev: “Türk bank icmalarının birgə fəaliyyəti iqtisadi bağları gücləndirəcək”

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