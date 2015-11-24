​Закир Нуриев: Азербайджанские банки изменят стратегию

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Действующие в Азербайджане банковские организации вновь пересмотрят свою стратегию. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

"Банки пересматривают свою стратегию и вносят в нее изменения на каждом этапе экономического развития. До настоящего времени банки строили свою стратегию на нефтяных доходах, высоких экономических темпах развития. Сегодняшние процессы в экономике, кризис в соседних странах влияют и на Азербайджан, поэтому банки вновь пересмотрят свою стратегию на 2016 год и предстоящий период и внесут изменения", - отметил З.Нуриев.

"На встрече с Центробанком прошли консультации именно по разработке стратегии для нового этапа. Мы считаем, что продолжим встречи с соответствующими министерствами и комитетами с тем, чтобы банки учли новшества при разработке своих стратегий. Стратегические планы разрабатываются на долгосрочный период, однако тактические планы утверждаются ежегодно", - добавил глава АБА.

По словам З.Нуриева, изменения касаются повышения внимания к финансированию малого и среднего предпринимательства, оптимизации расходов и других аспектов.

"Малое и среднее предпринимательство, а также финансирование корпоративного сектора должны рассматриваться в качестве приоритета. В изменениях также найдет отражение положение о переходе от потребительского кредитования к финансированию малого и среднего предпринимательства. В то же время предусматривается оптимизация расходов в связи с сокращением доходов и более глубокое внедрение корпоративной стратегии", - сообщил глава ассоциации.