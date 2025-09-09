ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    За восемь месяцев из госбюджета Азербайджана возвращено более 202 млн манатов

    Финансы
    • 09 сентября, 2025
    • 11:25
    За восемь месяцев из госбюджета Азербайджана возвращено более 202 млн манатов

    В январе–августе 2025 года из государственного бюджета Азербайджана физическим и юридическим лицам было возвращено 202,03 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.

    Из этой суммы 6,94 млн манатов составили возвраты налога на добавленную стоимость (НДС) иностранцам за приобретенные в стране товары непроизводственного и некоммерческого назначения, включая медицинские услуги частных клиник и специалистов.

    Физическим лицам было возмещено 124,68 млн манатов НДС за товары и услуги в сфере розничной торговли, общественного питания, медицины, а также за услуги гостиниц в освобожденных территориях.

    Кроме того, 18,82 млн манатов НДС возвращены гражданам после приобретения жилых и нежилых помещений у строительных компаний по безналичному расчету.

    В рамках возврата излишне уплаченных налогов, госпошлин, процентов и финансовых санкций в отчетный период из бюджета было возмещено 51,58 млн манатов.

    возврат НДС Минфин физические лица юридические лица
    Azərbaycan dövlət büdcəsindən 8 ayda 202 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb

    Последние новости

    12:58

    В Саатлы задержана подозреваемая в культивации конопли

    Происшествия
    12:55

    Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничества

    Инфраструктура
    12:50

    Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНО

    Милли Меджлис
    12:40
    Фото
    Видео

    В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работы

    Инфраструктура
    12:39

    Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторы

    Происшествия
    12:35

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    12:33

    Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этап

    Внутренняя политика
    12:28
    Фото

    Камран Алиев принимает участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре

    Внешняя политика
    12:27

    Глава Центробанка Галстян: Мирный договор с Азербайджаном обеспечит Армении значительный приток инвестиций

    В регионе
    Лента новостей