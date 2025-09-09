За восемь месяцев из госбюджета Азербайджана возвращено более 202 млн манатов

В январе–августе 2025 года из государственного бюджета Азербайджана физическим и юридическим лицам было возвращено 202,03 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.

Из этой суммы 6,94 млн манатов составили возвраты налога на добавленную стоимость (НДС) иностранцам за приобретенные в стране товары непроизводственного и некоммерческого назначения, включая медицинские услуги частных клиник и специалистов.

Физическим лицам было возмещено 124,68 млн манатов НДС за товары и услуги в сфере розничной торговли, общественного питания, медицины, а также за услуги гостиниц в освобожденных территориях.

Кроме того, 18,82 млн манатов НДС возвращены гражданам после приобретения жилых и нежилых помещений у строительных компаний по безналичному расчету.

В рамках возврата излишне уплаченных налогов, госпошлин, процентов и финансовых санкций в отчетный период из бюджета было возмещено 51,58 млн манатов.