За счет новых облигаций SOCAR частично будет покрыт долг по евробондам

Подписка на новые облигации Государственной нефтяной компании (SOCAR) начнется примерно через 10 дней.

Подписка на новые облигации Государственной нефтяной компании (SOCAR) начнется примерно через 10 дней.

Как сообщает Report, процесс продлится до 29 октября.

Параметры новых облигаций практически идентичны выпущенным в 2016 году ценным бумагам, срок обращения которых истекает в следующем месяце. В отличие от выпущенных 5 лет назад облигаций, SOCAR обещает доходность ни 5%, а 4,5% годовых.

На вопросы Report о новой эмиссии ответил советник SOCAR по финансовым вопросам Толга Котан.

- В чем причина снижения годовой доходности новых облигаций на 0,5 процентных пункта?

- В 2016 году, когда были выпущены первые облигации SOCAR, ситуация на финансовых рынках была несколько иной. Люди еще не были знакомы с местным финансовым рынком и подобными инструментами. Для инвесторов первых облигаций вкладывать в эти бумаги считалось риском, хоть и не фундаментальным. Облигации SOCAR были первыми размещенными в стране методом открытой подписки ценные бумаги, а также первыми облигациями в иностранной валюте, поэтому мы решили установить доходность в 5%.

Со временем, после того как оборот вторичного рынка вдвое превысил объем первичной эмиссии, была обеспечена высокая ликвидность, своевременная реализация процентных ставок, и облигации зарекомендовали себя как доходный инвестиционный инструмент, то инвесторы убедились в их надежности. В настоящее время на рынке облигаций наблюдается оживление. После нас 7 компаний успешно разместили на местном рынке 4 эмиссии на 41,5 млн долларов США и 11 эмиссий на 20 млн манатов. Это говорит о том, что инвесторы уже знакомы с публичным размещением, им понятны риски и доходность, правила функционирования рынка, и в этих условиях допустимо снижение процента до 4,5%.

Фундаментально же, после первой эмиссии доходность облигаций во всем мире снизилась. Основным бенчмарком этого рынка принимаются облигации США. Все остальные страны следят за их ставками, корректируя доходность своих облигаций в соответствии с ними. В 2016 году годовая доходность 10-летних облигаций США составляла в пределах 2-3%. Сейчас этот показатель колеблется в районе 1%. В этом отношении 4,5%, которые мы будем выплачивать, имеют преимущество перед предоставляемыми в 2016 году ставками в размере 5%.

С другой стороны, когда говорят о рентабельности инвестиций, то сравнивают ее с альтернативными инвестиционными инструментами. Доходность инструментов в иностранной валюте - долларах в Азербайджане довольно низкая. В крупных финансовых институтах доходность в долларах колеблется в пределах 0,25-1%. То есть вам повезло, если вы смогли вложить доллары под 1%. В этом плане облигации SOCAR с доходностью 4,5% являются гораздо более выгодными инвестициями.

- С чем связано оказание предпочтения в размещении, в первую очередь, физическим лицам?

- Мы первый эмитент, который дает возможность физическим лицам стать участниками финансового рынка, независимо от суммы инвестиций. До нас процедуры были длительными и не доступными для всех, а для инвестирования требовались минимальные суммы и т. д. Как вы знаете, при первой эмиссии облигаций SOCAR, мы провели работу с ЗАО "Бакинская фондовая биржа", Национальным депозитарным центром и инвесткомпаниями, приведя технические возможности в удобную для простых граждан форму, провели значительную просветительскую работу. Граждане звонят в наш колл-центр за получением информации о функциях работы финансовых рынков, волатильности процентных ставок, инструментах и т.д. Мы хотим продолжить эту традицию. Раньше люди обращались к нам с совершенно другими вопросами. "Насколько надежны инвестиции в облигации?", "Кто выдает гарантии?", "Сможем ли мы забрать наши деньги в любое время?", "Будут ли выплаты сделаны вовремя?", и сейчас формат вопросов сменился. Граждане хотят быть активными участниками рынка, возрос интерес к местному финансовому рынку.

В то же время достаточное число граждан, которые имеют определенные средства, но при этом не занимаются активной предпринимательской деятельностью. Эти ресурсы не вовлекаются в экономику. Наша цель - привлечь этих лиц к вложению инвестиций в ценные бумаги, чтобы их средства приносили им доход, и таким образом, косвенно вносив вклад в экономику страны. В будущем, когда они найдут более выгодный инвестиционный инструмент, они все равно смогут продать свои облигации и инвестировать средства по своему усмотрению. Пока же они могут инвестировать средства в такой надежный инструмент, как облигации SOCAR.

При эмиссии бумаг мы не забываем и про юридические лица, включая различные фирмы, банки, страховые компании. Естественно, они также будет вовлечены в процесс распределения облигаций. Но поскольку при выпуске первых облигаций спрос вдвое превысил предложение, то юридические лица смогли вложить только половину заявленной ими суммы. Эта схема будет применяться и сейчас, поэтому мы приглашаем юридических лиц участвовать в подписке с инвестициями в несколько раз превышающими предусмотренный объем, чтобы они также имели возможность инвестировать свои средства при пропорциональном распределении.

- В чем причина увеличения срока абонентской подписки в 2 раза?

- 17 октября заканчивается срок обращения облигаций первой эмиссии, и мы хотим, чтобы у граждан была возможность участвовать в новой эмиссии. У них будут две недели, чтобы инвестировать средства, полученные от текущих облигаций, в новую эмиссию. По этой причине мы продлили подписку до конца октября. Благодаря этому как инвесторы, желающие повторно вложить средства в облигации, так и новые инвесторы смогут воспользоваться одними и теми же возможностями. Мы думаем, что это будет справедливо.

- Спрос на первые облигации вдвое превышал предложение. Какой спрос прогнозируется в этот раз?

- К нам поступает огромное количество обращений от инвесторов, которые повторно намерены вложить средства в бумаги. Они интересуются, куда могут вложить средства, которые получат в октябре 2021 года? По нашим оценкам, по крайней мере 80-90% нынешних инвесторов будут реинвестировать в облигации SOCAR, исходя из доверия к облигациям и их преимуществ перед другими инвестиционными инструментами рынка. А интерес со стороны новых инвесторов очень высок. Они не могли участвовать в первой эмиссии по разным причинам - у кого-то не было свободных средств, кто-то не имел достаточного опыта в биржевых операциях, у кого-то средства были неликвидными и т.д. Впоследствии они не могли инвестировать в облигации SOCAR из-за роста цен и нежелания нынешних инвесторов продавать такой прибыльный инструмент. Вопросы, которые они задают, касаются времени покупки по номиналу и новой эмиссии. Поэтому мы ожидаем высокую активность от новых инвесторов.

- В каком направлении будут расходоваться привлеченные средства?

- Средства, привлеченные в результате размещения новых облигаций SOCAR, будут использованы для частичного покрытия задолженности по евробондам компании. То есть мы выплатим на внутреннем рынке нашим гражданам и компаниям проценты по еврооблигациям SOCAR, выпущенным на Лондонской бирже. Валюта останется внутри страны, а затем эти средства будут получены гражданами и компаниями в качестве процентного дохода по облигациям SOCAR, потрачены на внутреннем рынке, и таким образом, возвращены в экономику страны.