За последний год кредитный портфель AFB Bank вырос на 63%

ОАО AFB Bank завершило 2025 год с чистой прибылью в 4,257 млн манатов, что на 7% меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, в прошлом году его доходы составили 35,934 млн манатов (на 13,6% больше, чем в 2024 году), расходы - 34,963 млн манатов (на 32,3% больше), экономия по специальным резервам - 4,539 млн манатов (резерв был создан годом ранее), а выплаты по налогу на прибыль составили 1,252 млн манатов (в 2,5 раза больше).

На 1 января 2026 года активы AFB Bank составили 423,004 млн манатов, что на 43,3% больше, чем годом ранее. Из них 279,594 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 63,4%.

За отчетный период обязательства банка увеличились на 58,4% до 345,274 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 70,2% до 226,362 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 0,7% до 77,731 млн манатов.

Напомним, что AFB Bank начал свою деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, а в 2009 году провел ребрендинг. Его уставный капитал составляет 70,393 млн манатов. 99,64% акций банка принадлежат Хикмету Абузер оглу Исмаилову (100% акционер ОАО Azsığorta, 31,11% акционер ОАО Bank of Baku), 0,18% - Джамилю Тахир оглу Мурадову (председатель правления ООО Gilan Holding), 0,18% - Акберу Гасан оглу Абдуллаеву.