За 9 месяцев в платежном балансе Азербайджана образовался профицит в 182 млн долларов

В январе-сентябре этого года общий профицит платежного баланса Азербайджана составил 181,6 млн долларов США, что в 35,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-сентябре этого года общий профицит платежного баланса Азербайджана составил 181,6 млн долларов США, что в 35,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана,

Общий остаток сформировался за счет профицита текущего платежного баланса страны в размере 3 млрд 952,9 млн долларов США (на 40,8% меньше, чем год назад), дефицита финансового счета в размере 3 млрд 570,5 млн долларов США (год назад был профицит) и дефицита по балансирующей статье в размере 200,8 млн долларов США (год назад был профицит).