Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    За 10 месяцев из госбюджета физлицам и юрлицам возвращено почти 280 млн манатов

    Финансы
    • 17 ноября, 2025
    • 11:50
    За 10 месяцев из госбюджета физлицам и юрлицам возвращено почти 280 млн манатов

    В январе-октябре текущего года физическим и юридическим лицам из государственного бюджета Азербайджана возвращено 279 млн 913,4 тыс. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, возврат средств связан с возмещением НДС на приобретенные иностранцами в стране товары, не имеющие производственно-коммерческого назначения, а также при оплате физическими лицами товаров в розничной торговле и общественном питании, культурных (театр, кино, музей, концерт) и медицинских услуг, а также гостиничных услуг на освобожденных территориях.

    Кроме того, гражданам возвращен НДС, уплаченный за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету, а также другие излишне уплаченные налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.

    Минфин НДС госбюджет
    Azərbaycanda 10 ayda büdcədən 280 milyon manat vəsait geri qaytarılıb

    Последние новости

    12:31

    AZAL вносит изменения в правила использования пауэрбанков

    Инфраструктура
    12:30

    Флориан Зенгшмид: Азербайджан увеличивает долю на китайском рынке выездного туризма

    Туризм
    12:30

    Мирзиёев и Бердымухамедов приняли участие в запуске зоны приграничной торговли - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:29

    В Карабахском университете STEAM будет преподаваться как отдельная специальность

    Наука и образование
    12:27

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25 - ДОПОЛНЕНО

    ИКТ
    12:22

    Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границей

    В регионе
    12:21

    Индия впервые поставила авиатопливо в США

    Другие страны
    12:21

    Играр Назаров: STEAM-образование формирует у школьников ценный жизненный опыт

    Наука и образование
    12:20

    СМИ: Саудовская Аравия рассчитывает на соглашение с США о доступе к ядерным технологиям

    Другие страны
    Лента новостей