Южная Корея ввела запрет на ICO

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Финансовый регулятор Южной Кореи запретил проведение ICO.

Как сообщает Report со ссылкой на RNS, запрет распространяется на все виды криптовалют.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи посчитала, что привлечение средств при помощи ICO в криптовалютах без должных инструментов контроля над процессом создает угрозу роста числа финансовых махинаций на рынке.

Регулятор также добавил, что к нарушителям данного запрета будут применены "жесткие меры", не уточнив, какие именно.

Ранее полный запрет на ICO был введен в Китае, жесткие ограничения по отношению к данному инструменту привлечения финансовых средств действуют в США.