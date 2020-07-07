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Report Georgia

Yelo Bank окажет поддержку производителям и экспортерам граната

Yelo Bank окажет поддержку производителям и экспортерам граната Yelo Bank продолжает поддерживать развитие реального сектора
Финансы
7 июля 2020 г. 13:39
Yelo Bank окажет поддержку производителям и экспортерам граната

Yelo Bank и Ассоциация производителей и экспортеров граната подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству.

Как сообщает Report, документ подписали главный директор Управления по бизнес банкингу Yelo Bank Эльшан Пирмалыев и председатель Ассоциации Фархад Гарашов.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в сферах исследования торговых возможностей, обмена опыта, проведения тренингов, а также выдачи льготных кредитов предпринимателям, являющихся членами Ассоциации.

"Yelo Bank продолжает поддерживать развитие реального сектора. В этой связи хочется особо отметить сотрудничество с Агентством по аграрным кредитам и развитию и другими государственными институтами. С начала 2020-го года мы выдали по линии Агентства по аграрным кредитам и развитию кредиты на сумму свыше 1 млн манатов более 100 фермерам. Учитывая потенциал в аграрном секторе, мы ожидаем стремительный рост этой цифры. Объем производства и экспорта граната в стране растет с каждым годом, поэтому эта сфера привлекает внимание предпринимателей все больше и больше. Любой фермер, желающий реализовать свои планы в сфере производства и экспорта граната, может воспользоваться поддержкой Yelo Bank", - сказал Эльшан Пирмалыев. 

"Совместные проекты и мероприятия, которые будут реализованы в рамках сотрудничества с Yelo Bank, будут очень важны с точки зрения расширения возможностей выхода к финансовым ресурсам, а также просвещения членов Ассоциации. В итоге это способствует укреплению роли членов нашей Ассоциации в экономике страны", - рассказал Фархад Гарашов. 

Мажоритарным акционером банка с 2008 года является ООО "Topaz Investment Limited" (95.68%), другие акционеры - физическое лицо и ISR Holding. Ассоциация производителей и экспортеров граната, которая начала свою деятельность в 2016-ом году, насчитывает более 350 членов.

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