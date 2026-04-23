    Японский индекс Nikkei обновил исторический максимум

    Финансы
    23 апреля, 2026
    05:20
    Японский индекс Nikkei обновил исторический максимум

    Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ), являющейся крупнейшей в Азии, стартовали с повышения котировок.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, позитивную динамику обеспечили новости о продлении перемирия между США и Ираном, а также рост, отмеченный накануне на американских фондовых площадках.

    При открытии основной индекс Nikkei, который отслеживает динамику курсов акций 225 крупнейших японских корпораций, вырос приблизительно на 1% и впервые за всю свою историю преодолел рубеж в 60 тыс. пунктов.

    Положительная динамика на ТФБ сохраняется уже на протяжении четырех торговых дней подряд - японские эксперты объясняют это оптимистичными настроениями инвесторов, связанными с ожиданиями возможной стабилизации обстановки в ближневосточном регионе.

    Ранее издание New York Post информировало о том, что президент США Дональд Трамп выразил предположение, что мирные переговоры с Ираном могут состояться в ближайшие полтора-три дня.

