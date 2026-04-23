İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Maliyyə
    23 aprel, 2026
    • 06:51
    Yaponiyanın Nikkei indeksi tarixi rekordu yeniləyib

    Asiyanın ən böyük Tokio Fond Birjasında ticarət kotirovkaların sürətli artımı ilə başlayıb.

    "Report"un xarici mətbuata istinadən məlumatına görə, müsbət dinamika ABŞ və İran arasında atəşkəsin uzadılması xəbərləri, eləcə də ABŞ fond bazarlarında əvvəlki gün müşahidə olunan artımla əlaqədardır.

    Açılışda Yaponiyanın 225 ən böyük korporasiyasının səhm qiymətlərini izləyən əsas "Nikkei" indeksi təxminən 1 % artaraq, tarixində ilk dəfə 60 000 bənd həddini keçib.

    Tokio Fond Birjasında müsbət dinamika artıq ardıcıl dörd ticarət günüdür ki, davam edir. Yapon mütəxəssisləri bunu Yaxın Şərqdə mümkün sabitləşmə gözləntilərindən irəli gələn nikbin investor əhval-ruhiyyəsi ilə əlaqələndirirlər.

    Daha əvvəl "New York Post" qəzeti ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranla sülh danışıqlarının növbəti bir neçə gün ərzində baş tuta biləcəyini versiyasını irəli sürdüyünü bildirib.

    Nikkei indeksi Fond Birjası
    Японский индекс Nikkei обновил исторический максимум

