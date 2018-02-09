Японский индекс Nikkei на открытии упал на 3,2% вслед за Dow Jones

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei на открытии торгов в пятницу обвалился на 3% вслед за американским промышленным индексом Dow Jones.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

За первые 15 минут торгов индекс опустился на 3,2% и вышел на отметку в 21208,94 пункта. Очередное падение в Токио вызвано реакцией инвесторов на мощное снижение, зафиксированное в четверг в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones к закрытию сессии упал на 1033 пункта, или на 4,15%, до отметки 23860.