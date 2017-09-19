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    Ян ван Бильсен: 29% населения Азербайджана имеет счета в финансовых учреждениях

    IFC: Азербайджану следует улучшить инвестиционную среду© Report/ Firi Salim

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ 29% населения Азербайджана имеет счета в финансовых учреждениях. 

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) по Кавказу Ян ван Бильсен.

    По словам представителя IFC, эта цифра в Европе и Центральной Азии колеблется в пределах 51%: "Средний класс в Азербайджане в последние годы расширился, благосостояние растет. Необходимо искать новые источники развития Азербайджана".

    Он отметил, что Азербайджану следует улучшить инвестиционную среду.

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