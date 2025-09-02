    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Xalq Bank увеличивает уставный капитал

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 11:17
    Xalq Bank увеличивает уставный капитал

    ОАО Xalq Bank планирует увеличить уставный капитал на 31 млн 2,762 тыс.  манатов или 7,5%, с 415 млн 596,744 тыс. манатов до 446 млн 599,506 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, повышение капитала будет осуществляться за счет увеличения номинальной стоимости 3 630 300 акций банка - со 114,48 маната до 123,02 маната.

    Напомним, что Xalq Bank создан в 2004 году. 50% акций банка принадлежат компании Ideal Business Co, 33,85% - ООО Euro Standard, 16,15% - ООО Foton.

