Xalq Bank увеличивает уставный капитал
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 11:17
ОАО Xalq Bank планирует увеличить уставный капитал на 31 млн 2,762 тыс. манатов или 7,5%, с 415 млн 596,744 тыс. манатов до 446 млн 599,506 тыс. манатов.
Как сообщает Report, повышение капитала будет осуществляться за счет увеличения номинальной стоимости 3 630 300 акций банка - со 114,48 маната до 123,02 маната.
Напомним, что Xalq Bank создан в 2004 году. 50% акций банка принадлежат компании Ideal Business Co, 33,85% - ООО Euro Standard, 16,15% - ООО Foton.
Последние новости
12:26
Прогноз по поступлениям в бюджет Азербайджана от платных услуг за 8 мес. выполнен на 75,6%Финансы
12:23
В августе в Азербайджане задержан 891 нарушителей пограничного режимаПроисшествия
12:20
Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцевФинансы
12:19
Бюджетные поступления через ГТК сократились на 5%Финансы
12:19
SOCAR и CNCEC подписали Рамочное соглашениеЭнергетика
12:18
ГНФАР за 8 месяцев увеличил трансферты в госбюджет на 13%Финансы
12:16
ГПС в прошлом месяце изъяла на границе контрабанду стоимостью более 4,5 млн манатовПроисшествия
12:13
За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лицПроисшествия
12:12