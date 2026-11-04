WGC: Мировые центробанки в сентябре закупили свыше 60 тонн золота

Мировые центробанки в сентябре 2026 года купили 61 тонну золота, что является самым высоким месячным показателем за 2026 год.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

В нем говорится о том, что с начала года мировые центробанки сообщили о чистых покупках золота в размере 228 тонн, что на 7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Наиболее активными покупателями в сентябре стали регуляторы Польши (+25 тонн) и Китая (+23 тонны). Среди прочих покупателей отмечены ЦБ Узбекистана (+7 тонн), Казахстана (+5 тонн), Иордании (+4 тонны), Чехии (+2 тонны) и Боливии (+1 тонна).

В отчете WGC отмечается, что по состоянию на сентябрь 2026 года два регулятора приобрели более 100 тонн золота. Лидером является Польша (123 тонны за период до сентября), а Китай закупил 103 тонны.

За первые III квартала чистые закупки золота центробанками Узбекистана, Казахстана, Чехии, Сингапура и Чили превысили 10 тонн у каждого из них.