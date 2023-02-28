В Азербайджане внесены поправки в правила ввоза и вывоза ценных бумаг в инвалюте

17:48

В Азербайджане внесены поправки в правила ввоза в страну и вывоза из нее ценных бумаг в иностранной валюте.

Как сообщает Report, в связи с этим правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило поправки в постановление от 3 марта 2016 года ”Об утверждении “правил ввоза и вывоза иностранной валюты в Азербайджан резидентами и нерезидентами”.

Согласно поправкам, резиденты и нерезиденты физические и юридические лица могут ввозить в Азербайджан как иностранную валюту, так и ценные бумаги в иностранной валюте, независимо от номинальной суммы, без ограничений с соблюдением таможенных процедур.

Кроме того, наличные деньги в эквиваленте до 10 тысяч долларов США могут быть вывезены из Азербайджана в иностранной валюте, а также ценные бумаги в иностранной валюте путем декларирования в устной форме в таможенном органе.

Ценные бумаги в иностранной валюте, стоимость которых превышает эквивалент 10 тыс.долларов США, могут быть вывезены из страны путем представления таможенному органу документов и декларации в письменной форме, подтверждающих ранее их ввоз в Азербайджанскую Республику.

Требования настоящих Правил также распространяются на чеки и другие платежные документы в иностранной валюте.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.