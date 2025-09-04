Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    • 04 сентября, 2025
    • 14:55
    Вюсал Халилов: Финансовый сектор цифровизован, но требуется дальнейшее развитие

    Финансовый рынок Азербайджана достиг определенного уровня цифровизации, однако его необходимо повысить.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов на пресс-конференции, посвященной финалу ICPC 2025 в Баку.

    По его словам, именно цифровизация стала главным драйвером развития финансового сектора в последние годы.

    "Каждый новый проект, продукт или услуга теперь в первую очередь реализуется через цифровые каналы. У нас есть потребность в большом количестве талантливых специалистов в этой сфере. Мы уже достигли определенного уровня цифровизации в финансовом секторе, но его необходимо еще больше повысить", - отметил он.

    Халилов подчеркнул, что поддержка ЦБА международной олимпиады ICPC связана с интересом к развитию новых кадров.

    "Среди основателей ведущих технологических компаний немало выпускников ICPC. Мы уверены, что эта олимпиада станет вкладом в развитие финансового рынка и цифровизации страны".

