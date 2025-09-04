İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Vüsal Xəlilov: "Maliyyə bazarında rəqəmsallaşma səviyyəsini bir qədər də artırmaq lazımdır"

    Maliyyə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:36
    Vüsal Xəlilov: Maliyyə bazarında rəqəmsallaşma səviyyəsini bir qədər də artırmaq lazımdır

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) maliyyə bazarında rəqəmsallaşmanın müəyyən səviyyəsinə nail olub, lakin bunu bir qədər də  artırmaq lazımdır. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədr müavini Vüsal Xəlilov ICPC Dünya Finalı 2025-ə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, təmsil etdiyi qurumun əsas məqsədi maliyyə bazarının inkişafına kömək etməkdir: "Əgər son illəri nəzərdən keçirsək, inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsinin rəqəmsallaşma olduğunu söyləyə bilərik. Beləliklə, hər yeni layihə, hər yeni məhsul və xidmət əsasən rəqəmsal kanallar vasitəsilə çatdırılır. Hazırda bizim rəqəmsal sahədə istedadlı şəxslərə böyük ehtiyacımız var. Biz artıq maliyyə bazarında rəqəmsallaşmanın müəyyən səviyyəsinə nail olmuşuq, lakin bunu artırmaq lazımdır".

    O qeyd edib ki, AMB-nin bu müsabiqəni dəstəkləməsinin əsas səbəblərdən biri öz işində çox peşəkar olan daha çox istedadın inkişafına kömək etməkdir: "Bir çox aparıcı texnologiya təşkilatların təsisçiləri və əsas hərəkətverici qüvvələri arasında çox sayda ICPC məzunları var. İnanırıq ki, bu müsabiqə maliyyə bazarının, ölkənin rəqəmsallaşmanın inkişafına kömək edəcək".

    ICPC Azərbaycan Mərkəzi Bankı rəqəmsallaşma
    Rus Versiası Rus Versiası
    Вюсал Халилов: Финансовый сектор цифровизован, но требуется дальнейшее развитие

    Son xəbərlər

    15:15

    Bill Pouçer: "Rəqəmsal şirkətlər qlobal ÜDM-nin 14 trilyon dollarını təmin edir"

    İKT
    15:14

    Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər"

    İKT
    15:12

    DSK: Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın və keçi-qoyunların sayı ən aşağı həddə düşüb

    ASK
    15:09

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Yeni mövsümdə hədəf ən güclü 8 komanda arasında yer almaqdır"

    Komanda
    15:05
    Foto

    Qubada "Hüquq və Dövlət" Könüllülər Düşərgəsi təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    15:04

    Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

    Elm və təhsil
    15:01

    "ICPC Global"la onun tədbirlərindəki "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunur

    İKT
    14:58

    Bakı metrosu avqustda 15 milyondan çox sərnişinə xidmət edib

    Maliyyə
    14:57
    Foto
    Video

    Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirməyə cəhd göstərən qaçaqmalçılar saxlanılıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti