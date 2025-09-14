Вусал Гурбанов: Роль страхования в обеспечении финансовой стабильности необходимо усилить
- 14 сентября, 2025
- 12:31
Для защиты финансовой стабильности лиц необходимо расширение сферы страхования.
Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.
По его словам, ЦБА считает это одним из своих основных приоритетов:
"Для расширения охвата страхования в первую очередь должны сформироваться страховые традиции. Люди должны быть осведомлены о рисках и воспринимать страхование как механизм защиты. Для этого необходимо просвещать как население, так и субъекты бизнеса, повышать их осведомленность о рисках".
В. Гурбанов добавил, что ЦБА осуществляет шаги в данном направлении совместно с Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования.