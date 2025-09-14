Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Вусал Гурбанов: Роль страхования в обеспечении финансовой стабильности необходимо усилить

    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 12:31
    Вусал Гурбанов: Роль страхования в обеспечении финансовой стабильности необходимо усилить

    Для защиты финансовой стабильности лиц необходимо расширение сферы страхования.

    Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

    По его словам, ЦБА считает это одним из своих основных приоритетов:

    "Для расширения охвата страхования в первую очередь должны сформироваться страховые традиции. Люди должны быть осведомлены о рисках и воспринимать страхование как механизм защиты. Для этого необходимо просвещать как население, так и субъекты бизнеса, повышать их осведомленность о рисках".

    В. Гурбанов добавил, что ЦБА осуществляет шаги в данном направлении совместно с Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования.

