Вюсал Гурбанов: Модели контроля на основе ИИ станут новым стандартом страхования

Модели контроля, основанные на искусственном интеллекте, в ближайшем будущем сформируют новые стандарты страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ЦБА Вюсал Гурбанов на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

По его словам, автоматизированные оценки на основе инженерии данных позволяют страховщикам предоставлять более точные и гибкие услуги, повышают лояльность клиентов и снижают операционные расходы.

Гурбанов отметил, что ЦБА уделяет особое внимание внедрению insurtech-решений, цифровой трансформации и созданию условий для адаптации международных тенденций к местным реалиям.

Он также подчеркнул, что сотрудничество тюркских стран в сфере стартапов и создание единой информационной платформы откроют новую страницу на insurtech-карте региона.

"Регулятор высоко ценит роль страховых компаний в этом вопросе, поскольку заинтересован во внедрении технологических инноваций в Азербайджане. Бюро обязательного страхования при поддержке ЦБА, являясь гарантом системы обязательного страхования, также осуществляет важную работу по цифровизации страховых услуг. Мы гордимся тем, что находимся в центре этого сотрудничества, делимся нашим опытом в сфере цифрового страхования с братскими странами и формируем будущее InsurTech в регионе. Я уверен, что это мероприятие откроет возможности для практического партнерства, совместных проектов и новых идей", - добавил Гурбанов.