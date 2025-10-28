Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Вюсал Гурбанов: Модели контроля на основе ИИ станут новым стандартом страхования

    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 11:35
    Вюсал Гурбанов: Модели контроля на основе ИИ станут новым стандартом страхования

    Модели контроля, основанные на искусственном интеллекте, в ближайшем будущем сформируют новые стандарты страхования.

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ЦБА Вюсал Гурбанов на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

    По его словам, автоматизированные оценки на основе инженерии данных позволяют страховщикам предоставлять более точные и гибкие услуги, повышают лояльность клиентов и снижают операционные расходы.

    Гурбанов отметил, что ЦБА уделяет особое внимание внедрению insurtech-решений, цифровой трансформации и созданию условий для адаптации международных тенденций к местным реалиям.

    Он также подчеркнул, что сотрудничество тюркских стран в сфере стартапов и создание единой информационной платформы откроют новую страницу на insurtech-карте региона.

    "Регулятор высоко ценит роль страховых компаний в этом вопросе, поскольку заинтересован во внедрении технологических инноваций в Азербайджане. Бюро обязательного страхования при поддержке ЦБА, являясь гарантом системы обязательного страхования, также осуществляет важную работу по цифровизации страховых услуг. Мы гордимся тем, что находимся в центре этого сотрудничества, делимся нашим опытом в сфере цифрового страхования с братскими странами и формируем будущее InsurTech в регионе. Я уверен, что это мероприятие откроет возможности для практического партнерства, совместных проектов и новых идей", - добавил Гурбанов.

    Vüsal Qurbanov: "Süni intellekt əsaslı nəzarət sığortanın yeni standartları olacaq"
    Vusal Gurbanov: AI-based control models to become new insurance standard

