Вюсал Гасымлы: Вывод экономики из “тени” является залогом роста доходов бюджета

Несмотря на спад экономики на 2,7% в первом полугодии этого года, доходы госбюджета выросли на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года

Несмотря на спад экономики на 2,7% в первом полугодии этого года, доходы госбюджета выросли на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, в Азербайджане идет процесс легализации экономики: "Рост доходов бюджета больше связан с выходом экономики из тени. В первом полугодии этого года налоговые органы перевыполнили прогноз на 326,6 млн манатов или 8,9 процента. При этом налоговые поступления от ненефтяного сектора составили 367,7 млн манатов или на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При снижении оборота розничной торговли на 1,8 процента и платных услуг населению на 19,2 процента, налоговые поступления в этих сферах растут".

Вывод экономики из тени продолжается и в строительстве, и в сфере общественного питания, подчеркнул он.

По его словам, в первом полугодии внешнеторговый оборот сократился: "Импорт снизился на 5,2 процента, а экспорт в ненефтяном секторе сократился на 67,5 млн долларов – до 911 млн долларов США. Рост бюджетных поступлений по линии таможенных органов на фоне снижения внешнеторгового оборота напрямую связано с ростом прозрачности и легализацией в этой сфере”.