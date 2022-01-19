Выплаты в бюджет от аренды госимущества на 47% превысили прогноз

В 2021 году в Азербайджане заключено 1 845 новых договоров аренды государственного имущества.

В 2021 году в Азербайджане заключено 1 845 новых договоров аренды государственного имущества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Согласно данным, это в 4,4 раза больше, чем в 2020 году.

По данным, 841 договор заключен по нежилым помещениям, а 1 004 - земельным участкам.

Кроме того, за отчетный период были продлены сроки действия 497 договоров аренды, расторгнуты 176 договоров.

Поступления в госбюджет от сдачи в аренду государственного имущества составили 16,2 млн манатов, что на 5,2 млн манатов или почти на 47,3% больше прогноза, и на на 5,9 млн манатов или на 57,4% больше, чем годом ранее.