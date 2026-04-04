Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 44%

За январь-февраль текущего года в Азербайджане по видам страхования жизни было собрано 129,231 млн манатов страховых взносов, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Выплаты по видам страхования жизни за отчётный период выросли на 43,5%, достигнув 101,136 млн манатов.

Таким образом, за 2 месяца из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке страхования жизни, 78,3 маната было возвращено клиентам. Год назад этот показатель составлял 55,7 маната.