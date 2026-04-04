Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 44%

    Финансы
    • 04 апреля, 2026
    • 12:50
    Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 44%

    За январь-февраль текущего года в Азербайджане по видам страхования жизни было собрано 129,231 млн манатов страховых взносов, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Выплаты по видам страхования жизни за отчётный период выросли на 43,5%, достигнув 101,136 млн манатов.

    Таким образом, за 2 месяца из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке страхования жизни, 78,3 маната было возвращено клиентам. Год назад этот показатель составлял 55,7 маната.

    страхование жизни Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 44 %-ə yaxın artıb

