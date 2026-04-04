Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 44 %-ə yaxın artıb
- 04 aprel, 2026
- 12:31
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda həyat sığortası növlərinin hesabına 129,231 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 43,5 % artaraq 101,136 milyon manata çatıb.
Beləliklə, 2 ayda həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 78,3 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 55,7 manat təşkil edib.
Xatırladaq ki, yanvar-fevral aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 277,562 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,3 % azdır.
Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 148,800 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 37 % çoxdur.
2 ayda sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 53,6 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 38,6 manat olub.