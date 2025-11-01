Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 33,5%

В Азербайджане в январе-сентябре 2025 года премии по страхованию жизни составили 655,437 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период выплаты по видам, связанным со страхованием жизни, выросли на 33,5% и достигли 484,664 млн манатов.

На каждые 100 манатов премий по данному виду страхования пришлись выплаты на сумму 73,9 маната (в январе-сентябре 2024 года - 64,8 маната).