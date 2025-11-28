Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 30%

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 15:37
    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 30%

    В Азербайджане премии по страхованию имущества за январь-октябрь этого года составили 196,252 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    За отчетный период выплаты по страхованию имущества составили 34,943 млн манатов (+29,7%).

    В целом, за 10 месяцев на каждые 100 манатов премий по страхованию имущества выплаты составили 17,8 манатов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 15,1 манатов.

    Напомним, что за январь-октябрь 2025 года 16 страховых компаний Азербайджана собрали премий на 1 млрд 255,973 млн манатов (+12,9%). Страховщики за отчетный период произвели выплаты на сумму 772,602 млн манатов (+24,2%).

    Центробанк страхование имущества статистика
    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 30 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    16:21

    Управлению государственного заповедника города Шуша даны новые полномочия

    Инфраструктура
    16:18

    Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились на 33%

    АПК
    16:08

    Помощник президента Азербайджана встретился с представителями НАТО в Брюсселе

    Внешняя политика
    16:05

    ЭКОВАС сообщило о приостановлении членства Гвинеи-Бисау в объединении

    Другие страны
    16:03

    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину

    Внешняя политика
    15:58
    Фото

    İRİA подписало Меморандум о взаимопонимании с Технопарком Astana Hub

    ИКТ
    15:50
    Фото

    Новая постановка Азербайджанского Академического музтеатра "Ты - король" сравнима с лучшими мюзиклами Бродвея

    Другие
    15:47

    НС Армении одобрил соглашение об участии в операциях ЕС по управлению кризисами

    В регионе
    15:46

    "Азеришыг" проведет реконструкцию систем электроснабжение 9 сел Агдере и Ходжалы

    Энергетика
    Лента новостей