Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 30%
Финансы
- 28 ноября, 2025
- 15:37
В Азербайджане премии по страхованию имущества за январь-октябрь этого года составили 196,252 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
За отчетный период выплаты по страхованию имущества составили 34,943 млн манатов (+29,7%).
В целом, за 10 месяцев на каждые 100 манатов премий по страхованию имущества выплаты составили 17,8 манатов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 15,1 манатов.
Напомним, что за январь-октябрь 2025 года 16 страховых компаний Азербайджана собрали премий на 1 млрд 255,973 млн манатов (+12,9%). Страховщики за отчетный период произвели выплаты на сумму 772,602 млн манатов (+24,2%).
