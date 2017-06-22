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    Выплата компенсаций необеспеченным кредиторам Gencebank начнется сегодня

    Азербайджанский фонд страхования вкладов обратился к кредиторам банка© Report

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам ОАО Gencebank.

    Как сообщает Report, в обращении говорится, что в порядке пропорционального удовлетворения требований необеспеченных кредиторов седьмой, то есть последней очереди, с сегодняшнего дня начинаются выплаты в размере 70 тыс. в манатном эквиваленте, а также производится полная компенсация кредиторам предыдущей очереди.

    Кредиторам следует обратиться в административное здание банка по адресу г. Гянджа, пр. Ататюрка 260 и в офис по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Бабека 16.

    Для получения дополнительной информации:

    По Баку: (012) 596 65 91 / 92 / 93

    Горячая линия: 131, 941

    По Гяндже: (022) 256 04 93/ (022) 256 03 44

    e-mail: adif@adif.az

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