Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Выход азербайджанских страховых компаний на рынок Казахстана пока затруднен - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 17:08
    Выход азербайджанских страховых компаний на рынок Казахстана пока затруднен - ЭКСКЛЮЗИВ

    В ближайшие пять лет выход азербайджанских страховых компаний на рынок Казахстана представляется затруднительным.

    Об этом Report заявил председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Верёвкин.

    По его словам, в Казахстане очень сильный надзорный орган и строгие требования к капиталу. "Проверяется не только собственный капитал страховых компаний, но и капитал тех компаний, в которых они участвуют. Поэтому на данном этапе выстроить сотрудничество в этом направлении сложно", - отметил председатель.

    Верёвкин указал, что азербайджанские компании теоретически могут открыть страховую фирму в Казахстане, однако это потребует прохождения сложных процедур: "Главное условие - прозрачность капитала. Необходимо объяснить происхождение каждого маната, каждой копейки. Этот процесс может занять годы. Но если есть интерес - почему бы и нет?"

    Он добавил, что казахстанские страховые компании внимательно следят за опытом Азербайджана, особенно за внедрением новых технологий в сфере цифровизации и автоматизации. "Мы могли бы обмениваться опытом в области информатизации и внедрения нестандартных, интересных решений на рынке. Особенно нам интересно, как новые технологии интегрируются в страховую сферу. Возможно, решение, которого нам не хватает, существует именно в Азербайджане" - сказал глава ассоциации.

    Председатель также затронул модель единой международной страховой компании: "Если речь идет о крупной страховой структуре, которая будет работать за пределами государств, то это возможно только на основе специального соглашения между нашими странами. Все зависит от политической воли и решений сторон. Если будет желание - такая модель может заработать".

    Казахстан Ассоциация страховщиков Страховой рынок Виталий Верёвкин
    Azərbaycan sığorta şirkətlərinin Qazaxıstanda fəaliyyəti çətin görünür - EKSKLÜZİV

    Последние новости

    17:31
    Фото
    Видео

    Артиллеристы Азербайджана и Сербии провели совместные тактические учения

    Армия
    17:26

    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    17:24

    Госагентство предупредило суда о штормовом ветре на Каспии

    Инфраструктура
    17:22

    В Омане откроется административное здание посольства Азербайджана

    Внешняя политика
    17:16

    На юго-востоке Москвы загорелось административное здание

    В регионе
    17:15

    MİDA завтра начнет прием заявок на льготные квартиры в трех городах - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:11

    Четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

    Другие страны
    17:08

    Выход азербайджанских страховых компаний на рынок Казахстана пока затруднен - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    17:00

    Мухтар Бабаев выступит на Парижском форуме мира

    COP29
    Лента новостей