Выход азербайджанских страховых компаний на рынок Казахстана пока затруднен - ЭКСКЛЮЗИВ

В ближайшие пять лет выход азербайджанских страховых компаний на рынок Казахстана представляется затруднительным.

Об этом Report заявил председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Верёвкин.

По его словам, в Казахстане очень сильный надзорный орган и строгие требования к капиталу. "Проверяется не только собственный капитал страховых компаний, но и капитал тех компаний, в которых они участвуют. Поэтому на данном этапе выстроить сотрудничество в этом направлении сложно", - отметил председатель.

Верёвкин указал, что азербайджанские компании теоретически могут открыть страховую фирму в Казахстане, однако это потребует прохождения сложных процедур: "Главное условие - прозрачность капитала. Необходимо объяснить происхождение каждого маната, каждой копейки. Этот процесс может занять годы. Но если есть интерес - почему бы и нет?"

Он добавил, что казахстанские страховые компании внимательно следят за опытом Азербайджана, особенно за внедрением новых технологий в сфере цифровизации и автоматизации. "Мы могли бы обмениваться опытом в области информатизации и внедрения нестандартных, интересных решений на рынке. Особенно нам интересно, как новые технологии интегрируются в страховую сферу. Возможно, решение, которого нам не хватает, существует именно в Азербайджане" - сказал глава ассоциации.

Председатель также затронул модель единой международной страховой компании: "Если речь идет о крупной страховой структуре, которая будет работать за пределами государств, то это возможно только на основе специального соглашения между нашими странами. Все зависит от политической воли и решений сторон. Если будет желание - такая модель может заработать".