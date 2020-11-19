Выгодно ли застраховывать автомобили, управляемые по доверенности?

Владельцами автотранспортных средств считаются лица, имеющие в собственности автотранспортное средство, либо осуществляющие фактическое владение автотранспортным средством

Многие водители в Азербайджане управляют автомобилями на основании доверенности, то есть, получив соответствующий документ от собственника. При этом автовладельцы должны застраховать свои транспортные средства в соответствии с гражданской ответственностью.

А при страховых взносах или выплатах по данному виду страхования применяется система бонус-малус.

По мнению страхового эксперта Хаяла Мамедханлы, управление автомобилем на основании доверенности препятствует функционированию системы бонус-малус.

"Мировая практика свидетельствует о невостребованности такого документа как доверенность. Даже при отсутствии доверенности можно найти украденный автомобиль, если поступит соответствующая жалоба. В настоящее время сотрудники полиции даже не проверяют наличие доверенности. Сейчас полиция также не проверяет наличие доверенности на автомобиль. Мировая практика такова, что лицо, имеющее право на вождение, считается водителем автомобиля, если в отношении него нет уголовного преследования и документы на автомобиль находятся в машине”.

“В нашей же стране при отсутствии доверенности подчас невозможно установить личность водителя по причине отсутствия адресной и единой реестровой информации. Поэтому в Азербайджане невозможно полностью отказаться от доверенности. В большинстве стран мира этот вопрос уже давно канул в лету. И нам уже пора перенять этот опыт. Иначе при наличии доверенности не удастся полностью внедрить систему бонус-малус, и, как следствие, обязательное страхование будет нести убытки”, - добавил Х.Мамедханлы.

Эксперт подкрепил свои заявления следующим пояснением: “Лицо, достигшее права на страхование автомобиля в Азербайджане, - это лицо, управляющее автомобилем. Иными словами, лицо, управляющее автомобилем по доверенности, имеет право застраховать его.

Предположим, у некоего лица есть автомобиль и в течение двух-трех лет. он совершил несколько ДТП подряд. В последующем году это лицо должно внести страховой взнос по коэффициенту малус. То есть сумма, ранее составлявшая 100 манатов, выросла до 150 манатов. При этом он составляет доверенность на имя любого члена своей семьи, подчас опытного водителя, и выплачивает с учетом льгот 50-60 манатов вместе 150-ти. Как следствие, испортив страховой портфель и навредив страховому рынку, он избегает ответственности”.

По мнению исполнительного директора Бюро обязательного страхования Рашада Ахмедова, наличие доверенности не создает проблем при возникновении страхового случая:

“Наличие доверенности, выданной владельцем автотранспортного средства и заверенной нотариально, не создает никаких препятствий для получения соответствующего страхового договора на основании этой доверенности и возмещения потерпевшей стороне ущерба в случае наступления страхового случая.

Этот случай отражен в следующих статьях закона " Об обязательном страховании:

53.4. Вне зависимости от того, на чье имя выдано свидетельство обязательного страхования, застрахованным, чьи имущественные интересы по гражданской ответственности перед третьими лицами застрахованы в соответствии с настоящей Главой, признается любое лицо, использующее на законных основаниях автотранспортное средство, гражданская ответственность владельца которого застрахована в связи с его использованием.

53.1. В целях настоящей Главы владельцами автотранспортных средств считаются лица, имеющие в собственности автотранспортное средство, либо осуществляющие фактическое владение автотранспортным средством, то есть взявшие его в аренду или управляющие им на основании доверенности, либо эксплуатирующие его на иных законных основаниях”.

Р. Ахмедов также коснулся вопроса о влиянии доверенности на систему бонус-малус:

“Бонус-малус – это система тарифных коэффициентов, обычно применяемая в страховой сфере, которая изменяет размер страховой премии, которую платит клиент (страхователь) страховщику в зависимости от его истории страховых случаев.

При заключении нового договора страхования (по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств) наличие доверенности, выданной владельцем автотранспортного средства и заверенной нотариально, не влияет на уменьшение или увеличение страховых взносов (бонус-малус) для гражданина, управляющего автотранспортным средством на основании этой доверенности”.