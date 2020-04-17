​ВВП Китая снизился впервые за 28 лет

В первом квартале ВВП Китая снизился на 6,8%.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии коронавируса с января по март включительно оказалась отрицательной впервые с 1992 года.

Как отмечается в распространенном на пресс-конференции докладе, ВВП страны за три месяца составил 20,65 трлн юаней (примерно 2,92 трлн долларов США по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, до 1,02 трлн юаней (около 142,82 млрд долл.), промышленность - на 9,6%, до 7,36 трлн юаней (1,04 трлн долл.), сфера услуг - на 5,2%, до 12,27 трлн юаней (1,73 трлн долл.).