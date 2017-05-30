Вусал Гасымлы: Фактический ВВП в Азербайджане был меньше потенциального

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская экономика вступила в интересный этап трансформации.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы на проходящей в Баку конференции “Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации”.

По его словам, впервые в 2016 году фактический ВВП в стране был меньше потенциального. Именно поэтому в прошлом году была принята Стратегическая дорожная карта по развитию национальной экономики.

“Для обеспечения конкурентоспособности экономики в качестве приоритетов выбраны технологическое обновление, институциональное развитие и формирование человеческого капитала. Предварительные результаты уже достигнуты. По итогам первых четырех месяцев текущего года, ненефтяной экспорт страны увеличился на 22%, процесс сокращения валютных резервов приостановился, была обеспечена стабильность маната. Денежная база в обращении в настоящее время составляет 13% ВВП. К примеру, в Казахстане эта цифра равна 11%, в Южной Корее - 8%, в Турции - 6,5%”, - добавил он.