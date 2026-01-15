Вугар Гюльмамедов: Новый Стратегический план станет дорожной картой для Счетной палаты

Стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы будет играть роль основной дорожной карты для деятельности Палаты в ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ведомства Вугар Гюльмамедов.

По его словам, план разработан на основе анализа фактической работы за 2021–2025 годы, результатов оценки по системе SAI PMF (Рамочная система оценки деятельности высших органов аудита), а также изучения текущей ситуации.

Гюльмамедов отметил, что анализ деятельности за предыдущий период позволил сформировать стратегию профессионального и организационного развития на ближайшие пять лет. "Наша цель - решить существующие проблемы, сохранить достигнутые результаты и выйти на более амбициозные показатели", - подчеркнул он.

Председатель добавил, что в процессе разработки плана были учтены ожидания основных заинтересованных сторон, а также расширен результатоориентированный подход. Впервые в документ включены прогнозные показатели эффективности на пятилетний период.