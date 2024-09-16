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Вугар Гюльмамедов: Счетная палата выявила с начала года финансовые нарушения на 187 млн манатов 

Вугар Гюльмамедов: Счетная палата выявила с начала года финансовые нарушения на 187 млн манатов  За январь-август текущего года в результате контрольных мероприятий Счетной палаты выявлены финансовые нарушения на сумму 186,9 млн манатов.
Финансы
16 сентября 2024 г. 14:35
Вугар Гюльмамедов: Счетная палата выявила с начала года финансовые нарушения на 187 млн манатов 

За январь-август текущего года в результате контрольных мероприятий Счетной палаты выявлены финансовые нарушения на сумму 186,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов на международной конференции на тему "Отчетность и прозрачность на основе зеленой экономики" в Баку.

По его словам, из них 64,5 млн манатов составили ущерб госбюджету, а 122,4 млн манатов - другие нарушения.

"Коллегия учреждения внесла предложения о взыскании или компенсации ущерба бюджету на сумму 48,9 млн манатов. Около 7,6 млн манатов суммы, по взысканию которой решение еще не принято, относятся к социальным выплатам", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Bu il 187 milyon manatlıq maliyyə pozuntusu aşkarlanıb"

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