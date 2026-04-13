Вугар Гюльмамедов: Счетная палата проведет 45 аудитов госучреждений в 2026г

Счетная палата Азербайджана в 2026 году планирует провести 45 аудитов, которые охватят учебные и медицинские учреждения, инвестиционные проекты в Карабахе и водном хозяйстве, госзакупки и внебюджетные госфонды.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении отчета о деятельности Палаты за 2025 год.

Он отметил, что в прошлом году было запланировано 48 контрольных мероприятий, 47 из них завершены, результаты одного аудита перенесены на следующий год.