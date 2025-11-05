Вугар Гюльмамедов: Обеспечение устойчивости ГФСЗ - важный аспект

Счетная палата считает, что в 2026 году не будет проблем с выполнением прогнозов доходов Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), расходы фонда будут охватывать основные направления государственной политики, и остаточные средства использоваться не будут.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

По его словам, фонд является финансовым институтом, и обеспечение его устойчивости является очень важным аспектом: "Этот вопрос влияет на систему государственных финансов, и результаты анализов, проведенных в этом направлении, включены в заключение Палаты".