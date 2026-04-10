Вугар Гюльмамедов: К 2030 году аудит охватит более 50% бюджетных расходов Азербайджана
- 10 апреля, 2026
- 10:50
В Азербайджане сфера государственного аудита будет расширена, усилятся риск-ориентированный подход и цифровизация.
Как сообщает Report, об этом написал председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмаммадов в своей статье "Новый стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы", опубликованной в выпуске аналитическо-информационного журнала "Милли Меджлис" за январь-февраль 2026 года.
По его словам, к 2030 году уровень охвата аудитом бюджетных расходов превысит 50%. Ожидается также рост показателя выполнения аудиторских рекомендаций.
Председатель Счетной палаты отметил, что в рамках нового стратегического плана планируется увеличить количество финансовых, комплаенс- и операционных проверок, а также расширить долю стратегически важных направлений в аудиторском портфеле.
"Планирование аудита будет осуществляться на основе оценки рисков. В настоящее время существуют определенные ограничения в аудите государственных предприятий. В некоторых случаях невозможно провести аудит всех средств, и в то же время доступ к государственным информационным системам остается ограниченным".
Гюльмамедов добавил, что уровень использования информационных технологий в процессе аудита также недостаточен, и в этом направлении готовятся реформы: "Планируется расширение использования инструментов анализа данных и цифровых решений. Укрепление кадровых ресурсов также является одним из главных приоритетов стратегического плана. Вовлечение профессиональных специалистов и развитие человеческих ресурсов важны для достижения высоких целей".
По его словам, в рамках нового подхода будет расширено также применение искусственного интеллекта и инновационных технологий в госаудите.