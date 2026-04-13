Гюльмамедов: Более половины госзакупок в 2025г проведены неконкурентным способом

Более половины государственных закупок в Азербайджане в 2025 году проведены неконкурентным способом - из одного источника.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении отчета о деятельности Палаты за прошлый год.

По его словам, в рамках мероприятий внешнего государственного финансового контроля были изучены 3 560 закупок на общую сумму 3,8 млрд манатов.

"2 119 (60%) из них проведены без конкурса, то есть способом из одного источника, на сумму чуть более 2 млрд манатов. 51,6% выявленных нарушений связаны с бюджетным законодательством, 24,1% - с госзакупками", - сказал Гюльмамедов.

В числе основных проблем председатель Счетной палаты назвал необоснованное дробление контрактов, расходы, не охваченные закупками, отсутствие обоснования закупки из одного источника, изменение условий контрактов.

"В 30 случаях в 13 учреждениях допущены расходы сверх суммы контракта. В половине конкурсных закупок цены контрактов отклонялись от предполагаемой цены на 20% и более. Вместе с тем, при закупках из одного источника расчет предполагаемой цены применялся лишь в 2% случаев. 60% закупок пришлись на второе полугодие, 31,2% - на последний квартал. В 64% организаций к закупкам приступили только со второго квартала. Около 30% контрактов не были полностью исполнены, а механизмы внутреннего контроля считаются эффективными лишь в 10% случаев", - добавил он.