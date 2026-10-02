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    Вугар Байрамов: Индексация пенсий будет осуществляться дифференцированно

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 15:59
    Вугар Байрамов: Индексация пенсий будет осуществляться дифференцированно

    В Азербайджане очередная индексация трудовых пенсий будет осуществляться дифференцированно.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, комментируя заявление президента Ильхама Алиева на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан" о повышении в 2027 году минимальной заработной платы, пенсий и социальных пособий.

    "С января следующего года предусматривается повышение всех видов трудовых пенсий путем индексации. Это охватит 1,1 миллиона наших граждан. Ожидается, что индексация будет осуществляться дифференцированно в соответствии с новыми обсуждаемыми изменениями. Согласно изменениям, предусматривается расширение модели, основанной на социальных правах, в пенсионной системе. В соответствии с действующими правилами, в настоящее время пенсии индексируются на процент роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год. Критерием по-прежнему является процент роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год. Однако при этом будет применяться дифференцированный подход", - отметил он.

    По словам депутата, повышения означают, что очередной социальный пакет будет реализован в начале следующего года: "В Азербайджане повышение минимальной заработной платы уже приобретет регулярный характер. Согласно изменению, утвержденному главой государства в феврале 2026 года, ожидается повышение минимальной заработной платы к февралю 2027 года. В соответствии с изменением, внесенным в Трудовой кодекс в прошлом году, в Азербайджане предусматривается пересмотр размера минимальной заработной платы не реже одного раза в год".

    "Средства, выделяемые из государственного бюджета на 2027 год на социальную сферу, составят 44% от общих расходов. Это означает, что на социальную сферу будет направлено более 18,5 млрд манатов. Это анонс нового социального пакета", - подчеркнул Байрамов.

    Вугар Байрамов Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Минимальная заработная плата Партия Ени Азербайджан
    Vüqar Bayramov: "Pensiyaların indeksləşdirilməsi diferensial həyata keçiriləcək"
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