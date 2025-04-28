ВТБ направит 50% от чистой прибыли на выплату дивидендов

Наблюдательный совет российского банка ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,75 млрд рублей (3,352 млрд долларов США).

Наблюдательный совет российского банка ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,75 млрд рублей (3,352 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ВТБ, из них 137,4 млрд рублей (1,67 млрд долларов) - дивиденды по обыкновенным акциям. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рублей (0,31 доллара).

Годовое общее собрание акционеров ВТБ состоится 30 июня. Наблюдательный совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 11 июля.

"В 2024 году группа ВТБ перевыполнила показатели, предусмотренные стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. В итоге набсовет поддержал предложение менеджмента ВТБ и принял решение рекомендовать выплату дивидендов за 2024 год - на год раньше, чем планировалось ранее. Это обеспечит рекордную дивидендную доходность, будет способствовать долгосрочному устойчивому росту акционерной стоимости ВТБ и повышению доверия инвесторов как к акциям ВТБ, так и к отечественному фондовому рынку в целом", - заявил глава ВТБ Андрей Костин, чьи слова приводятся в сообщении.

Акции ВТБ на новости о возобновлении выплаты дивидендов выросли более чем на 20% (до 105,35 рубля или 1,28 долларов за штуку).

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов. В базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты по итогам 2025 года.

Напомним, что ранее сообщалось, что менеджмент российского банка ВТБ, одним из акционеров которого является Азербайджан, планировал рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высоких ставок.

ВТБ в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 28% - до 551,4 млрд рублей (6,704 млрд долларов). В 2025 году банк планирует заработать 430 млрд рублей прибыли (5,228 млрд по текущему курсу).

Основным акционером банка ВТБ является правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,93% акционерного капитала Группы. Остальные акции распределены между владельцами GDR и миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами. Владельцами пакетов акций по состоянию на 2021 год являлись также Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), НПФ "Открытие" (3,2%).

ГНФАР с 2013 года является акционером ВТБ. С момента инвестиций в ВТБ Госнефтефонду выплачено 3,9 млрд рублей (47,417 млн долларов) в качестве дивидендов.