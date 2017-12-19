VTB Group запустила сервис международных переводов с карты на карту

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ VTB Group реализовала проект, в рамках которого клиентам любого российского банка стали доступны мгновенные денежные переводы на карты дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии. Проект реализован при поддержке процессинговой компании "МультиКарта".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bank VTB (Azerbaijan).

Таким образом, владельцы пластиковых карт банка Bank VTB (Azerbaijan) отныне смогут получить отправленные им деньги на карту и не будут тратить время на посещение банков.

Для проведения операции клиентам достаточно на сайте банка указать в специальном поле сумму перевода и ввести реквизиты карт отправителя и получателя. Перевод и зачисление средств производятся в валюте счета карты. Таким образом, у получателя денег нет необходимости проводить конвертацию.

Минимальная сумма операции составляет 100 рублей, максимальная – 100 тыс. рублей в сутки. При совершении перевода взимается комиссия в соответствии с тарифами VTB Group.

Отметим, что карты отправителя и получателя должны быть выпущены на базе платежных систем Visa или MasterCard. Новая услуга доступна по ссылке: https://perevod.vtb24.ru.