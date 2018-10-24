ВТБ (Азербайджан) снизил тарифы на банковские операции в онлайн режиме

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) снизил тарифы на проведение ряда операций в интернет- и мобильном банке.

Так, комиссия за безналичную конвертацию долларов США, евро, швейцарских франков и фунтов стерлингов снижена с 0,8% до 0,2%, а для российских рублей полностью отменена. Кроме того, до 0,15% уменьшилась комиссия за переводы средств в российских рублях на счет в другом банке в онлайн-каналах.

Директор департамента развития розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Дмитрий Галашев отметил: "Онлайн платежи становятся все популярнее среди наших клиентов. Надежные и удобные дистанционные каналы, предлагаемые банком ВТБ (Азербайджан), позволяют пользователям быстро и удобно осуществлять банковские операции. Теперь это доступно на еще более выгодных условиях. Мы и далее планируем расширять возможности нашего мобильного и интернет-банка".

