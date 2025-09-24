Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Всемирный банк выделил грант на восстановление Абшеронских озер

    Финансы
    • 24 сентября, 2025
    • 09:30
    Всемирный банк выделил грант на восстановление Абшеронских озер

    Всемирный банк выделил Азербайджану грант на восстановление Абшеронских озер и благоустройство прилегающих территорий в рамках проекта "Живой Баку".

    Как сообщает Report, средства будут направлены на обновление технико-экономических обоснований и проектной документации по озерам Зых, Ходжасан и Беюкшор.

    Часть гранта предназначена для привлечения консультантов, которые пересмотрят и актуализируют ранее подготовленные документы. Поскольку с момента их разработки прошло значительное время, обновление необходимо как для самих озер, так и для прилегающих территорий.

    Начало работ запланировано на ноябрь этого года, ориентировочная стоимость проекта составляет 500 тысяч долларов США.

    Лента новостей