Всемирный банк выделил грант на восстановление Абшеронских озер

Всемирный банк выделил Азербайджану грант на восстановление Абшеронских озер и благоустройство прилегающих территорий в рамках проекта "Живой Баку".

Как сообщает Report, средства будут направлены на обновление технико-экономических обоснований и проектной документации по озерам Зых, Ходжасан и Беюкшор.

Часть гранта предназначена для привлечения консультантов, которые пересмотрят и актуализируют ранее подготовленные документы. Поскольку с момента их разработки прошло значительное время, обновление необходимо как для самих озер, так и для прилегающих территорий.

Начало работ запланировано на ноябрь этого года, ориентировочная стоимость проекта составляет 500 тысяч долларов США.