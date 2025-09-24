Всемирный банк выделил грант на восстановление Абшеронских озер
Финансы
- 24 сентября, 2025
- 09:30
Всемирный банк выделил Азербайджану грант на восстановление Абшеронских озер и благоустройство прилегающих территорий в рамках проекта "Живой Баку".
Как сообщает Report, средства будут направлены на обновление технико-экономических обоснований и проектной документации по озерам Зых, Ходжасан и Беюкшор.
Часть гранта предназначена для привлечения консультантов, которые пересмотрят и актуализируют ранее подготовленные документы. Поскольку с момента их разработки прошло значительное время, обновление необходимо как для самих озер, так и для прилегающих территорий.
Начало работ запланировано на ноябрь этого года, ориентировочная стоимость проекта составляет 500 тысяч долларов США.
