Всемирный банк включил Азербайджан в список стран со средневысокими доходами

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) включил Азербайджан в список стран со средневысокими доходами.

Как передает Report, в этот список вошло 55 стран мира.

По информации, Азербайджан находится в одном списке с Грузией, Турцией и Россией. В свою очередь, Армения находится в списке стран со средненизкими доходами. Вместе с Арменией, в этот список вошли 52 страны мира.

Отметим, что ВБ выделяет 4 группы стран по данной категории. Помимо двух указанных, отдельно выделяется группа стран с низкими доходами, состоящая из 31 страны. В группе с высокими доходами указаны 82 страны.

Напомним, что в список входят 200 стран.