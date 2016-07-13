​Всемирный банк увеличил кредитование на 10%

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Группа Всемирного банка за последний год выделила кредит в объеме 61 млрд. долларов. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете банка за период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.

Согласно отчету, на долю входящего в группу Международного банка реконструкции и развития (IBRD) пришлось 29,7 млрд. долларов, Международной ассоциации развития (IDA) - 16,2 млрд. долларов, Международной финансовой корпорации (IFC) – 11 млрд. долларов, Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) – 4,3 млрд. долларов общего объема выделенных кредитов.

В этом году группа выделила на 5,3 млрд. долларов или 9,52% больше кредита, чем в аналогичном периоде прошлого года.